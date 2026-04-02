Беспилотные автобусы и электробусы начнут ездить по дорогам РФ через 5 лет

Беспилотные автобусы и электробусы могут выйти на дороги общего пользования в России в горизонте пяти лет. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков.

По его словам, переход к максимальной автономности является перспективным направлением, которое позволит существенно повысить производительность труда.

Пашков пояснил, что пятилетний срок обусловлен необходимостью накопления достаточного опыта эксплуатации. Это необходимо для того, чтобы технологии были не условными, а получили признание со стороны транспортного сообщества и эксплуатирующих организаций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов анонсировал появление беспилотных электросудов в столице через 2–3 года. Он подчеркнул, что беспилотные технологии остаются одним из приоритетных направлений стратегии развития транспортного комплекса города.