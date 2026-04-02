02 апреля, 04:21

Беспилотные автобусы и электробусы начнут ездить по дорогам РФ через 5 лет

Беспилотные автобусы и электробусы могут выйти на дороги общего пользования в России в горизонте пяти лет. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков.

По его словам, переход к максимальной автономности является перспективным направлением, которое позволит существенно повысить производительность труда.

Пашков пояснил, что пятилетний срок обусловлен необходимостью накопления достаточного опыта эксплуатации. Это необходимо для того, чтобы технологии были не условными, а получили признание со стороны транспортного сообщества и эксплуатирующих организаций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов анонсировал появление беспилотных электросудов в столице через 2–3 года. Он подчеркнул, что беспилотные технологии остаются одним из приоритетных направлений стратегии развития транспортного комплекса города.

15 трамваев Краснопресненской сети станут беспилотными до конца 2026 года

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

