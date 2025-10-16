Форма поиска по сайту

16 октября, 12:15

Транспорт

Москвичи стали реже нарушать ПДД благодаря камерам на улицах

Москвичи стали реже нарушать ПДД благодаря камерам на улицах

РЖД открыли продажи на новогодний поезд из Москвы в Великий Устюг

Суд изъял автомобиль у россиянина за повторное вождение в нетрезвом виде

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 октября

В Москве сократилось число аварий с участием электросамокатов

Две станции московского метро перешли на работу в особом режиме

В аэропорту Шереметьево заверили в отсутствии очередей

В аэропорту Шереметьево образовались очереди из пассажиров рейсов из Турции и Киргизии

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 октября

"Новости дня": две перехватывающие парковки открылись в Преображенском районе

Москвичи стали реже нарушать правила дорожного движения благодаря камерам на улицах. В этом году нарушений зафиксировали на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, рассказали в Дептрансе.

Стало меньше превышений скорости, несоблюдения разметки, езды с непристегнутым ремнем, выключенными фарами и с телефоном в руках. Сейчас в столице работают почти 4 тысячи дорожных камер, они умеют распознавать 65 видов нарушений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

