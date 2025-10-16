Москвичи стали реже нарушать ПДД благодаря камерам на улицах

Москвичи стали реже нарушать правила дорожного движения благодаря камерам на улицах. В этом году нарушений зафиксировали на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, рассказали в Дептрансе.

Стало меньше превышений скорости, несоблюдения разметки, езды с непристегнутым ремнем, выключенными фарами и с телефоном в руках. Сейчас в столице работают почти 4 тысячи дорожных камер, они умеют распознавать 65 видов нарушений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.