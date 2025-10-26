Пик магнитной бури придется на 7 и 8 ноября

Пик магнитной бури, вызванной мощной солнечной вспышкой, придется на 7 и 8 ноября. Явление продлится до конца недели, однако до Земли дойдет не вся энергия вспышки, так как она произошла на обратной стороне Солнца.

В Москве в ближайшие дни сохранится облачная погода с дождями. Температура воздуха вечером 26 октября составит около 7 градусов, а атмосферное давление останется пониженным – около 740 миллиметров ртутного столба.

