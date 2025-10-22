Психолог Кольцова объяснила тренд на высмеивание мужчин низкого роста

Пользовательницы соцсетей выступили против мужчин низкого роста: ролики с высмеиванием таких молодых людей завирусились в Сети. Насколько этот параметр важен для построения гармоничных отношений, разбиралась Москва 24.

"Как сказать тебе "Уйди"?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/losev_fit

Множество девушек заявили о своем нежелании заводить отношения с мужчинами низкого роста. В Сети стали появляться видео под песню Разеты Урсюк "Жила-была одна семья", где героини артикулируют строки "Как сказать тебе "Уйди"? Как сказать, что нет любви?" Сами же ролики зачастую сопровождены подписью в духе: "Когда к тебе подкатывает низкий парень".

Некоторые авторы сразу обозначили, что у партнера ниже 180 сантиметров нет никаких шансов. Однако многие пользователи раскритиковали подобный посыл. По их мнению, молодым людям лучше самим избегать подобных девушек.

"Их мнение изменится, если низкий парень будет при больших деньгах"; "Средний рост мужчины около 163 сантиметров, дальше уже гигант", – написали в комментариях.

По данным Росстата за 2024 год, средний рост мужчин в России с учетом всех возрастов действительно составляет 162,9 сантиметра. Женщины ниже – 159,5 сантиметра. В то же время количество женщин в России составляет 54% населения против 46% мужчин.

Вместе с тем рост не единственная причина категоричного отказа от отношений. Ранее аналитики выяснили, что снизить шансы на успешное построение отношений может имя человека. Возглавили антирейтинг Никита (11%) и Настя (15%).

В список не вызывающих симпатию имен девушки внесли и такие варианты, как Сергей, Алексей, Антон и Василий. У мужчин зачастую вызывают отторжение Галины, Ольги, Зои и Валентины.

Вырастет – поймет

Важность роста партнера для девушек – переплетение биологических, психологических и социальных факторов, пояснила Москве 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.

Одним из них она назвала "эволюционное наследие". В глубине подсознания высокий рост может восприниматься как признак силы, здоровья и способности защитить женщину. Чисто исторически это могло быть важным фактором для выживания, пояснила специалист.

"Также не стоит сбрасывать со счетов индивидуальный вкус, потому что для некоторых женщин рост – это эстетический критерий, как, например, цвет волос или тип телосложения. Еще женщине может быть банально комфортнее общаться с человеком, который находится либо примерно на ее уровне, либо немного выше", – рассказала психолог.

Кроме того, социальные стереотипы часто транслируют образ высокого, статного, сильного мужчины в качестве эталона мужественности и привлекательности, обратила внимание Стригунова.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Кино, литература и другие каналы формируют у женщин подобные ожидания. Социальные тренды тоже оказывают сильное влияние на наше предпочтение и формируют общественное мнение, которое может влиять на выбор женщин. Здесь важно разделить моду и истинные чувства. Для некоторых женщин рост действительно имеет значение, а для других это только следование тенденции, нежели какой-то осознанный выбор.

Если девушку полностью устраивает молодой человек, но от знакомства с ним отталкивает исключительно низкий рост, психолог посоветовала отрефлексировать это.

"Важно оценить, насколько важен рост именно для нее, что стоит за этим желанием. Это личное предпочтение или влияние социума? Можно попробовать дать шанс, узнать человека, прежде чем делать окончательный выбор", – уточнила Стригунова.

По мнению эксперта, очарование личности и харизмы зачастую компенсирует любые физические недостатки. При этом мужчине не стоит думать, что абсолютно все женщины мыслят стереотипно: многие ценят личность превыше внешности.

"Отказ – это всегда неприятно, особенно когда он основан на физических данных, которые невозможно изменить. Лучше сосредоточиться на своих достоинствах, развивать сильные стороны, быть интересным, уверенным в себе, заботливым и честным. Это все-таки намного привлекательнее, чем просто высокий или низкий рост", – уточнила психолог.

По мнению же психолога Екатерины Кольцовой, сформировавшаяся личность вообще не станет судить человека по росту.

"Тренд начали молодые девчонки, скорее всего в пубертате. В таком возрасте люди действительно могут ориентироваться на рост. Девчонки смотрят дорамы, рилсы, картинки идеальных парочек, много сидят в соцсетях, где чаще всего транслируется образ брутального красавца и миниатюрной девочки. Они рисуют себя так же", – пояснила эксперт Москве 24.





Екатерина Кольцова психолог В юности (от 14 до 22 лет) самооценка неустойчивая, у девушки может быть ощущение, что и ее судят по ее парню. У молодых людей, кстати, тоже иногда есть мнение, что их могут оценивать по внешности их девушек. Поэтому в этом возрасте партнера могут оценивать преимущественно внешне, чтобы, например, другие девчонки завидовали. Это все должно прекратиться после 23 лет.

Если же подобная установка сохранилась у женщины в более старшем возрасте, Кольцова порекомендовала проработать со специалистом собственные комплексы. Мужчинам же, которых задевает подобное отношение, психолог посоветовала постараться уделять больше внимания саморазвитию. Успешному мужчине с низким ростом жить намного легче и интереснее, чем тому, кто опустил руки и остался в своих комплексах, заключила она.

