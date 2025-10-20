Росстат: средний возраст мужчин в 2024 году составил 38 лет, женщин – 43 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средний возраст россиян в 2024 году достиг 41 года, мужчин – 38 лет, женщин – 43 лет. Об этом говорится в данных Росстата, который ко Всемирному дню статистики подготовил портрет среднестатистического россиянина, передает РБК.

Как отмечается в соответствующем документе, на конец прошлого года общая численность мужчин оказалась меньше женщин (46% против 54%). Подчеркивается, что такая разница традиционно превышает 10 миллионов человек.

Согласно этому же периоду, русские составили 80,8% населения страны, исходя из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года, проведенной в 2021-м.

Вместе с тем статистика охватила показатели роста и веса всех возрастов. По первому пункту средний показатель у мужчин составил 162,9 сантиметра, у женщин – 159,5. По второму у мужчин вышло 74,1 килограмма, а у женщин – 67.

В официальном браке в минувшем году состояли 63% мужчин и 54% женщин.

Данные Реестра ЗАГС Федеральной налоговой службы, которые также приводятся в исследовании, свидетельствуют о том, что в 2025 году самыми популярными именами для новорожденных среди мальчиков стали Михаил, Александр и Артем, а среди девочек – София, Ева и Анна.

Помимо этого, Росстат выяснил, что в среднем по стране 77,9% людей проводят свободное время за просмотром телепередач и фильмов. Еще 70,6% общаются с друзьями, 50,2% пользуются компьютером, планшетом или телефоном, 34% читают книги, журналы и газеты, а 24,5% занимаются хобби.

Интернет стал неотъемлемой частью жизни 88,9% населения. Ежедневно в Сеть выходят 76,4% мужчин и 74,7% женщин.

Также в 2024 году 80,4% россиян в возрасте 35–39 лет оценили свое здоровье как "хорошее" и "очень хорошее". В целом по стране этот показатель составил 52,7%.

Кроме того, исследование показало, что реальные доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4% по сравнению с 2023-м, а среднемесячная зарплата работников организаций увеличилась на 19%, достигнув 89 069 рублей.

Среднестатистическая работающая женщина в 2024 году характеризовалась наличием высшего образования и работой в сфере оптовой и розничной торговли с месячным доходом в 84 199 рублей.

Также итоги 2024 года показали, что 49,3% российских семей владеют легковыми автомобилями.

Вместе с тем выяснилось, что в городах проживают 75% населения, а в сельской местности – 25%. По состоянию на 1 января 2025 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) проживают 28% россиян, в Приволжском – 19%, а в остальных округах – 53%. Среди жителей отдельных квартир 42% проживают в двухкомнатных.

Ранее сообщалось, что темпы роста расходов россиян в магазинах снизились вдвое за полгода. В период с января по конец июля 2025 года показатель уменьшился с 13–14 до 6%.

Эксперты считают, что изменение в поведении потребителей привело к переходному состоянию в ретейле. Из-за этого замедляется и рост розничной торговли. Только за 8 месяцев текущего года он вырос всего на 2,2%, то есть в 4 раза меньше, чем годом ранее

