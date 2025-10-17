Форма поиска по сайту

17 октября, 20:34

Общество
Экономист Зубец опроверг слова певца Юрия Лозы о доминировании женщин в современном мире

Эпоха матриархата? Доминируют ли женщины в современном мире

Мир больше не заточен исключительно под мужчин, убежден певец Юрий Лоза. Он объяснил это в том числе тем, что женщины все чаще занимают руководящие посты. Прав ли исполнитель, разбиралась Москва 24.

Обратное равенство?

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Статистика подтверждает, что современный мир больше не заточен под мужчин. Таким мнением певец Юрий Лоза поделился на своей странице "ВКонтакте".

Мужчины в среднем умирают на четыре-пять лет раньше, чем женщины; они почти в два раза чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще от сердечных заболеваний. Также среди мужчин уровень самоубийств в три раза выше, чем у женщин; один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия.
Юрий Лоза
певец

Также исполнитель подчеркнул, что женщины "оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими" и "управляют теми же структурами, что и мужчины".

"Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно", – заключил Юрий Лоза.

Высказывание певца спровоцировало дискуссию в комментариях. Некоторые пользователи предположили, что идея гендерного равенства – элемент западной культуры, а люди должны делать то, "для чего лучше всего приспособлены".

"Каждый решает свои задачи, если так и продолжится, выживаемость вида возрастет"; "Мир заточен, в первую очередь, под человека"; "В древности не было разделения полов, в семье нужно было создать один дух", – написали комментаторы.

Также некоторые пользователи признались, что никогда раньше не смотрели на ситуацию под таким углом.

"Практически в каждой семье над мужчинами совершается психологическое насилие"; "Даже в телевизоре все программы заточены на женщин", – добавили в комментариях.

При этом нашлись и те, кто с мнением Юрия Лозы поспорил. В пример они приводили некоторые страны Ближнего Востока и Африки, где сложилась несколько иная ситуация с точки зрения гендерных ролей.

Мир изменился?

Фото: depositphotos/Goodluz

Современный мир остается мужским, парировал исполнителю в беседе с Москвой 24 директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

В подтверждение этого стоит посмотреть на гендерную структуру органов власти или перечень лиц, принимающих основные решения в различных отраслях.
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ

В то же время женщин в России действительно больше, отметил эксперт. Он связал это с проблемой алкоголизации населения, которая постепенно начала решаться только сейчас, а также отсутствием у мужчин культуры бережного отношения к себе и своему здоровью.

"Из этого вытекает более короткая жизнь. При этом надо иметь в виду, что низкая продолжительность жизни мужчин – глобальный тренд, он встречается не только в России", – добавил эксперт.

При этом на уровне семьи женщины зачастую имеют больше власти, так как на равных участвуют в экономической составляющей жизни и воспитывают детей.

"Предложения вернуть традиционный уклад обычно делают ради хайпа. Равные права женщин и мужчин закреплены в Конституции. Единственный способ восстановить рождаемость и патриархальную семью – с помощью выплат. Например, если для многодетных семьей они будут такими, что фактически приравняются к полноценной работе. Но при нынешнем объеме пособий про патриархальный уклад можно забыть", – уточнил он.

По мнению клинического и бизнес-психолога Станислава Самбурского, мужчины старшего поколения выросли в культуре, где лидером почти всегда был мужчина.

"Монополия конкретного пола на работу ушла в прошлое", – поделился эксперт с Москвой 24.

Для мужчин такого возраста это воспринимается как сдвиг нормы, когнитивный диссонанс ролей. Старые ментальные схемы не совпадают с тем, что происходит сейчас. Что делать в этой ситуации? Понять, что мир стал другим, это надо признать как факт. Это не катастрофа, а просто взросление цивилизации.
Станислав Самбурский
клинический и бизнес-психолог

По словам Самбурского, женщины во власти обычно поддерживают не авторитарный, а диалогический стиль общения.

"То есть меньше приказов, больше обсуждений. Меньше иерархии, больше синергии. Зачастую, кстати, это работает. Это усиливает эффективность команды и снижает конфликты", – объяснил психолог.

Если же мужчина испытывает дискомфорт от того, что работает под руководством женщины, специалист порекомендовал перенести фокус внимания на компетенции и оценивать ее по результату, а не по полу. Когда же коммуникация вызывает напряжение, лучше обсудить формат взаимодействия профессионально и без эмоций. Например, сократить количество встреч, если это возможно, или выстроить конкретный план диалога, заключил эксперт.

