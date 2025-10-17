Экономист Зубец опроверг слова певца Юрия Лозы о доминировании женщин в современном мире

Мир больше не заточен исключительно под мужчин, убежден певец Юрий Лоза. Он объяснил это в том числе тем, что женщины все чаще занимают руководящие посты. Прав ли исполнитель, разбиралась Москва 24.

Обратное равенство?

Статистика подтверждает, что современный мир больше не заточен под мужчин. Таким мнением певец Юрий Лоза поделился на своей странице "ВКонтакте".





Юрий Лоза певец Мужчины в среднем умирают на четыре-пять лет раньше, чем женщины; они почти в два раза чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще от сердечных заболеваний. Также среди мужчин уровень самоубийств в три раза выше, чем у женщин; один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия.

Также исполнитель подчеркнул, что женщины "оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими" и "управляют теми же структурами, что и мужчины".

"Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно", – заключил Юрий Лоза.

Высказывание певца спровоцировало дискуссию в комментариях. Некоторые пользователи предположили, что идея гендерного равенства – элемент западной культуры, а люди должны делать то, "для чего лучше всего приспособлены".

"Каждый решает свои задачи, если так и продолжится, выживаемость вида возрастет"; "Мир заточен, в первую очередь, под человека"; "В древности не было разделения полов, в семье нужно было создать один дух", – написали комментаторы.

Также некоторые пользователи признались, что никогда раньше не смотрели на ситуацию под таким углом.

"Практически в каждой семье над мужчинами совершается психологическое насилие"; "Даже в телевизоре все программы заточены на женщин", – добавили в комментариях.

При этом нашлись и те, кто с мнением Юрия Лозы поспорил. В пример они приводили некоторые страны Ближнего Востока и Африки, где сложилась несколько иная ситуация с точки зрения гендерных ролей.

Мир изменился?

Современный мир остается мужским, парировал исполнителю в беседе с Москвой 24 директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ В подтверждение этого стоит посмотреть на гендерную структуру органов власти или перечень лиц, принимающих основные решения в различных отраслях.

В то же время женщин в России действительно больше, отметил эксперт. Он связал это с проблемой алкоголизации населения, которая постепенно начала решаться только сейчас, а также отсутствием у мужчин культуры бережного отношения к себе и своему здоровью.

"Из этого вытекает более короткая жизнь. При этом надо иметь в виду, что низкая продолжительность жизни мужчин – глобальный тренд, он встречается не только в России", – добавил эксперт.

При этом на уровне семьи женщины зачастую имеют больше власти, так как на равных участвуют в экономической составляющей жизни и воспитывают детей.

"Предложения вернуть традиционный уклад обычно делают ради хайпа. Равные права женщин и мужчин закреплены в Конституции. Единственный способ восстановить рождаемость и патриархальную семью – с помощью выплат. Например, если для многодетных семьей они будут такими, что фактически приравняются к полноценной работе. Но при нынешнем объеме пособий про патриархальный уклад можно забыть", – уточнил он.

По мнению клинического и бизнес-психолога Станислава Самбурского, мужчины старшего поколения выросли в культуре, где лидером почти всегда был мужчина.

"Монополия конкретного пола на работу ушла в прошлое", – поделился эксперт с Москвой 24.





Станислав Самбурский клинический и бизнес-психолог Для мужчин такого возраста это воспринимается как сдвиг нормы, когнитивный диссонанс ролей. Старые ментальные схемы не совпадают с тем, что происходит сейчас. Что делать в этой ситуации? Понять, что мир стал другим, это надо признать как факт. Это не катастрофа, а просто взросление цивилизации.

По словам Самбурского, женщины во власти обычно поддерживают не авторитарный, а диалогический стиль общения.

"То есть меньше приказов, больше обсуждений. Меньше иерархии, больше синергии. Зачастую, кстати, это работает. Это усиливает эффективность команды и снижает конфликты", – объяснил психолог.

Если же мужчина испытывает дискомфорт от того, что работает под руководством женщины, специалист порекомендовал перенести фокус внимания на компетенции и оценивать ее по результату, а не по полу. Когда же коммуникация вызывает напряжение, лучше обсудить формат взаимодействия профессионально и без эмоций. Например, сократить количество встреч, если это возможно, или выстроить конкретный план диалога, заключил эксперт.



