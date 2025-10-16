16 октября, 16:58Шоу-бизнес
Певец Юрий Лоза заявил, что женщины оккупировали все виды спорта
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Антон Белицкий
Женщины оккупировали все виды спорта, которые раньше были мужскими. Об этом заявил певец Юрий Лоза, пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал артиста.
Кроме того, указал он, сейчас женщины управляют теми же структурами, что и мужчины.
"Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно", – сказал исполнитель.
Свое мнение он также объяснил тем, что кончина мужчин наступает на четыре-пять лет раньше, чем женщин. Вместе с этим мужчины чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще – от сердечных заболеваний, а один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия, считает Лоза.
Ранее певец заявил, что у телеведущих шоу "Ну-ка, все вместе!" Сергея Лазарева и Николая Баскова "поехала крыша". По мнению Лозы, они поверили в свои гениальность и величие.
Он считает, что Лазарев не имеет права называть исполненные им хиты "своими песнями", ведь не писал для них музыку и текст.