Экономист Сафонов опроверг связь между низкой рождаемостью и благосостоянием россиян

В Госдуме назвали причиной демографических проблем в России благосостояние граждан. По мнению депутата Олега Матвейчева, "чем лучше люди живут, тем меньше они рожают". Верно ли подобное утверждение, разбиралась Москва 24.

"Рожать мы не хотим"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Низкий уровень рождаемости объясняется благосостоянием россиян, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев во время обсуждения законопроекта о запрете склонения к абортам в Общественной палате. По мнению парламентария, тезис, что улучшение жилищных условий поможет решить демографические проблемы, "нужно забыть раз и навсегда".





Олег Матвейчев депутат Госдумы Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая – там, где богатые. Поэтому все разговоры о том, что дайте нам квартиры, дайте нам пособия, тогда мы соизволим вам родить, – это все лукавство.

Также во время обсуждения проблемы Матвейчев раскритиковал женщин, которые поставили карьеру выше семьи.

"Какие дети могут быть, если ты живешь настоящим, все от жизни получаешь, когда ты карьеру делаешь, когда ты так называемая успешная в этом? Что это за успешная, у которой детей нет?" – заявил депутат.

Кроме того, Матвейчев раскритиковал ситуацию с абортами, которая сложилась как в СССР, так и в современной России.

"Рожать мы не хотим, пенсионный возраст нам оставьте, мигрантов мы не хотим. Хотим жить красиво, чтобы ничего нам за это не было. Но так не бывает", – убежден чиновник.



По данным ВЦИОМ, в 2024 году в России появилось на свет 1 222 408 младенцев – на 3,4% меньше, чем в 2023-м. При этом первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко рассказал в январе 2025 года, что абсолютное число рождений детей в стране приблизилось к показателям 2000 года – одним из самых низких в современной истории страны. При этом Владимир Путин поручал создать условия для перелома демографической ситуации в 2025 году, назвав задачу "сложной". Согласно расчетам Минтруда, количество многодетных семей в РФ должно составить 2,7 миллиона к 2036 году.



Возврат к "крестьянским семьям?"

Демографические проблемы низким уровнем благосостояния россиян не решить. Об этом в беседе с News.ru заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Я не согласна с высказыванием (). Не надо всех ввергать в нищету – люди не начнут рожать. <...> Мы не одни такие, это беда не только России. Причем РФ по сравнению с другими странами, взять ту же самую Японию, еще неплохо выглядит. Поэтому я не думаю, что коллега имел в виду буквально то, что он сказал.

В беседе с Москвой 24 Бессараб предположила, что Матвейчев "либо недоговорил, либо его неправильно поняли". По ее словам, сотни лет назад действительно рожали больше, однако и детская смертность была выше. В нынешних же условиях поддержка государства для семей необходима, подчеркнула она, напомнив, что на ближайшую трехлетку на эти цели будет выделено порядка 10 триллионов рублей.

"В 2026 году будет повышаться материнский семейный капитал, в 2027-м его размер преодолеет порог в 1 миллион рублей. Кроме того, некоторые семьи получают единое пособие в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте. В наиболее депрессивных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, государство помогает выйти из демографической ямы софинансированием. И, если посмотреть, насколько увеличились коэффициенты рождаемости после введения материнского капитала, увидим, что это дает свой эффект", – рассказала Бессараб.

В то же время она отметила, что для стимулирования рождаемости нужна качественная инфраструктура как в крупных, так и небольших населенных пунктах.

"Должна быть развита система здравоохранения, особенно ее первичное звено. Для семьи и детей необходимо свое жилье, детский сад и школа рядом, возможности для досуга. В хорошей обстановке человек склонен рожать детей", – заключила парламентарий.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с Москвой 24 также призвал не возвращать россиян "в крестьянские семьи, которые пашут с утра до вечера при помощи плуга" и "никаких радостей, кроме работы, не имеют".

"Более того, это будет негативно восприниматься обществом. Государство в рамках своей демографической политики не стремилось применять такие меры", – обратил внимание специалист.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Нужно думать о том, как в меняющихся жизненных условиях поддерживать семьи с детьми в течение всего периода воспитания ребенка: от 0 до 23 лет. В этом случае мы увидим прирост населения.

В качестве примера развитой демографической политики и хороших показателей прироста населения экономист назвал Францию. В частности, для семей там предусмотрено увеличение выплат в зависимости от количества детей, предоставление социального жилья и софинансирование лекарственного обеспечения. Россия тоже во многом ориентируется на эффективные мировые практики, подчеркнул Сафонов.

При этом для улучшения ситуации эксперт предложил на первом этапе решить два вопроса.

"Первый – сократить траты семей на школьное обучение. В частности, снять расходы на приобретение канцелярии с малообеспеченных семей и ввести двухразовое бесплатное питание для всех детей, независимо от материального положения семьи. Но с правом отказаться, если родители сами хотят формировать рацион ребенка", – объяснил эксперт.

Второй вопрос – предоставление сертификатов на жилье метражом, который зависит от количества детей в семье. Находиться эта недвижимость должна по месту рождения ребенка либо в соответствии с ограничениями конкретных регионов. Например, в случае Москвы можно было бы предусмотреть постоянную регистрацию не менее 10 лет, заключил Сафонов.

