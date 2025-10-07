Депутат Нилов: "мам-шеринг" не будет лишним, но такие сервисы уже есть

В России может появиться государственная платформа "мам-шеринг" для бесплатного обмена детскими вещами. В чем преимущества идеи и какие дополнительные меры поддержки можно еще ввести, расскажет Москва 24.

Вторая жизнь

В России может заработать социальная платформа "мам-шеринг", где семьи смогут бесплатно брать и передавать детские вещи. С инициативой создания сервиса выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, которая направила обращение в Госдуму.

Как отмечается в документе, с появлением ребенка семьи сталкиваются с серьезными расходами на товары, которые требуются всего на несколько месяцев.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Рождение малыша – это не только радость, но и повышенные расходы, в том числе на детские товары, которые используются краткосрочно, а стоят при этом дорого. По мере взросления ребенка появляется потребность в новых товарах, а прежние имеют незначительный износ.

"В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного "мам-шеринга" – социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе", – отметила она.

По мнению Волынец, такой сервис станет серьезной поддержкой для молодых семей и дополнительным стимулом для роста рождаемости.

Идею поддержали и в Госдуме. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила "Известиям", что платформа станет важным инструментом помощи родителям.

"Далеко не каждая семья может осуществлять, например, самостоятельную продажу или приобретение товаров. Приобретение в магазине или на маркетплейсе не представляет особых трудностей. А вот реализация хорошей кровати или автомобильного кресла – это уже совершенно другая история", – сказала парламентарий.

Новая платформа, по словам парламентария, упростит процесс обмена вещами и установки цен без необходимости изучения рынка. Что касается безопасности, Бессараб выразила уверенность в надежности системы.

"Я думаю, что каждый размещает свою информацию, авторизируется на платформе и здесь какие-то мошеннические схемы очень легко прослеживаются", – заключила депутат.

"За небольшие деньги"

Граждане уже самоорганизовались в вопросе приобретения и аренды использованных детских вещей, отметил в беседе с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Достаточно зайти на маркетплейсы, где продают б/у детские вещи в хорошем состоянии: почти новые кроватки, качели, пеленальные столики и все необходимое. Дети быстро растут, одежда становится ненужной, причем некоторые вещи даже не успевают надеть", – сказал он.

Нилов напомнил, что в России есть группы, где вещи передают бесплатно, а также организации, которые помогают со сбором и распределением товаров. Плюс в Сети публикуется множество предложений с самовывозом или возможностью приобретения за символическую плату.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сервисы аренды тоже существуют. Если будет создан единый центр, некий агрегатор, и это будет востребовано – почему нет? У организаций, защищающих права инвалидов, уже есть подобные примеры, когда технические средства реабилитации сдают в аренду за небольшие деньги или передают бесплатно.

При этом Нилов предложил дополнительно ввести федеральный сертификат для покупки необходимых товаров для ребенка. Такие меры поддержки уже есть в ряде регионов, в том числе в Москве, однако на всероссийском уровне подобное пока не предусмотрено.

"Было бы правильно ввести сертификат, позволяющий в торговых сетях приобрести необходимые товары: кроватки, пеленки, коляски российского производства, подгузники, бутылочки для питания. Это целевая поддержка, которая непосредственно поможет родителям", – отметил он.

Однако зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что сервис полезный, но ключевых задач в плане рождаемости он не решит.

"Я не прогнозирую резкого влияния на демографию, но как мера поддержки и взаимопомощи – это очень эффективно. Например, в Санкт-Петербурге успешно работают пункты проката детских вещей, где люди не только берут предметы, приобретенные за государственный счет, но и приносят ненужные коляски, ходунки, столы для кормления", – подчеркнул он.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Эта практика реально помогает семьям. Когда дети подрастают, множество хороших вещей просто занимает место в квартире, и все это можно передать тем, кому действительно нужно.

Помимо предметов одежды, аксессуаров и детской мебели, стоит уделить внимание и аренде спортивного инвентаря. С таким предложением в разговоре с Москвой 24 выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Такие сервисы необходимы, их нужно развивать, потому что некоторые товары могут использоваться несколькими семьями. Например, это касается детского спортивного инвентаря – коньков или лыж, из которых на следующий год после покупки ребенок вырастает, а цены из года в год становятся выше", – объяснил он.

Также популярностью в аренде будут пользоваться и детские игровые комплексы, рассчитанные на определенные возрастные категории, заключил Рыбальченко.

