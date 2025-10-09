Исследование показало, что самые щедрые мужчины живут в Новосибирске и Москве

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Мужчины из Новосибирска и Москвы оказались самыми щедрыми – их траты на романтические встречи достигают 3,5 тысячи рублей за раз, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование одного из приложений для знакомств.

Эксперты также выяснили, что жители Казани готовы потратить на свидание 3,2 тысячи рублей, Самары – 2,9 тысячи рублей, а Санкт-Петербурга – 2,7 тысячи рублей.

Мужчины из Нижнего Новгорода закладывают на то, чтобы впечатлить даму, 2,5 тысячи рублей, жители Красноярска – 1,9 тысячи рублей, а кавалеры из Екатеринбурга – 1,4 тысячи рублей. Меньше всего на женщин тратят жители Краснодара – 1,1 тысячи рублей за время одного свидания.

Ранее сообщалось, что половина россиян негативно относится к романтическим встречам ради ужина. Социологи изучили вопрос о "тарелочницах", то есть о практике, когда женщина соглашается на свидание, не испытывая интереса к мужчине, в расчете на то, что он оплатит счет.

Согласно результатам опроса, с этим столкнулись 28% респондентов-мужчин. При этом признались в таком поведении лишь 9% участвовавших в исследовании женщин.