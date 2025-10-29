В Москве начались бесплатные тренировки по дзюдо для детей

Юные жители столицы могут бесплатно заниматься дзюдо в учреждениях, подведомственных городскому департаменту спорта.

Спортивные программы реализуются в 10 столичных спортивных школах и комплексах. Записаться в секции можно через портал "Московский спорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.