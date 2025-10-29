29 октября, 08:00Спорт
В Москве начались бесплатные тренировки по дзюдо для детей
Юные жители столицы могут бесплатно заниматься дзюдо в учреждениях, подведомственных городскому департаменту спорта.
Спортивные программы реализуются в 10 столичных спортивных школах и комплексах. Записаться в секции можно через портал "Московский спорт".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября
- Осенние тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" продлятся до 30 ноября