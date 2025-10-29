Форма поиска по сайту

29 октября, 08:00

В Москве начались бесплатные тренировки по дзюдо для детей

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Осенние тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" продлятся до 30 ноября

Международный фестиваль спортивного кино завершился в Москве

Осенние тренировки проекта "Мой спортивный район" продлятся до конца ноября

Футболист Андрей Мостовой впервые прокомментировал попытку похищения

Москвичи могут бесплатно научиться играть в бадминтон в спортивных комплексах города

Жители Москвы могут записаться на бесплатные тренировки по бадминтону

Москвичи могут бесплатно освоить дзюдо в секциях города

Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября

Юные жители столицы могут бесплатно заниматься дзюдо в учреждениях, подведомственных городскому департаменту спорта.

Спортивные программы реализуются в 10 столичных спортивных школах и комплексах. Записаться в секции можно через портал "Московский спорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

