Осенние тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" продлятся до 30 ноября. После этого запланирован старт зимнего сезона.

Все желающие смогут заняться йогой и растяжкой, присоединиться к танцевальным и функциональным тренировкам, а также познакомиться с новыми дисциплинами. Занятия пройдут в знаковых местах, среди которых ВДНХ, Северный и Южный речные вокзалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

