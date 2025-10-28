Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 23:30

Спорт

Осенние тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" продлятся до 30 ноября

Осенние тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" продлятся до 30 ноября

Международный фестиваль спортивного кино завершился в Москве

Осенние тренировки проекта "Мой спортивный район" продлятся до конца ноября

Футболист Андрей Мостовой впервые прокомментировал попытку похищения

Москвичи могут бесплатно научиться играть в бадминтон в спортивных комплексах города

Жители Москвы могут записаться на бесплатные тренировки по бадминтону

Москвичи могут бесплатно освоить дзюдо в секциях города

Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября

Фитнес-блогер Никита Серов рассказал, какое упражнение помогает взбодриться утром

Месси и Роналду стали претендентами на попадание в символическую сборную 2025 года

Осенние тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" продлятся до 30 ноября. После этого запланирован старт зимнего сезона.

Все желающие смогут заняться йогой и растяжкой, присоединиться к танцевальным и функциональным тренировкам, а также познакомиться с новыми дисциплинами. Занятия пройдут в знаковых местах, среди которых ВДНХ, Северный и Южный речные вокзалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья КрамароваАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика