Зарегистрированы ходатайства об аресте подозреваемых в попытке похищения футболиста

Фото: телеграм-канал "Следком"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства об аресте четырех мужчин, которых подозревают в похищении бизнесмена и в попытке похищения футболиста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В частности, Степана Мирошина, Самира Павлова и Рустама Худайкулова обвиняют в покушении на похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в похищении человека из корыстных целей группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия, а также в разбое.

Владислава Яковлева обвиняют в похищении человека из корыстных целей группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия, а также в разбое.

О задержании подозреваемых стало известно утром 27 октября. По предварительным данным, они пытались похитить в Санкт-Петербурге полузащитника футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем депутата Госдумы, экс-спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова.

Первого злоумышленники пытались похитить 23 октября возле дома на Вязовой улице. Однако довести до конца задуманное им не удалось. Второго подозреваемые украли вечером 25 октября недалеко от магазина на Крестовском острове. Они вынудили его перевести 210 тысяч рублей, а также пытались выманить еще 10 миллионов рублей.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Позже стало известно о задержании пятого фигуранта.

По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram под ником Сатанист. Задержанные сообщили, что предполагаемый заказчик находится за пределами России. Один из них также рассказал, что ему предложили заработать денег.

