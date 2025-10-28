Никитин назвал "фуфловые удаления" причиной поражения ЦСКА в матче со "Спартаком" в КХЛ

28 октября московский "Спартак" дома победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Причем все три шайбы красно-белые провели в большинстве. Все подробности столичного дерби – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

"Спартак" и ЦСКА бились друг с другом второй раз в нынешнем сезоне КХЛ: первая серия, которая была сыграна на домашнем льду столичных "армейцев" 16 сентября, драматично закончилась победой красно-белых в серии буллитов 6:5.

Перед вторым эпизодом москвичи расположились рядом в табели о рангах Западной конференции: "Спартак" после 19 игр на шестом месте с 23-мя очками, ЦСКА по итогам идентичного количества матчей – с 22-мя на седьмом. Красно-синие под руководством Игоря Никитина шли на серии из четырех побед, выдавая пока лучший отрезок регулярки, хотя и оппоненты в лице подопечных Алексея Жамнова выглядят неплохо. В десяти последних матчах "Спартак" потерпел всего три поражения.

В первом периоде столичного дерби команды бились без середины льда, при этом красно-белые показали эталонную игру в большинстве. Получив первый же шанс на 5-й минуте, партнеры обнаружили на радарах в районе правого круга вбрасывания Нэйтана Тодда, и нападающий потревожил сетку броском в дальний верхний угол – 1:0. ЦСКА же сделал свой результативный ход на 11-й минуте, когда Прохор Полтапов выкатился на удобную позицию и закинул шайбу над левым плечом голкипера хозяев Дмитрия Николаева – 1:1.

Но получив второе большинство, "Спартак" вновь не стал раскидываться такими подарками направо и налево. Гол получился слегка курьезным: на 17-й минуте нападающий красно-белых Адам Ружичка метил в створ, но попал в клюшку соперника, а от нее шайба угодила в защитное стекло шлема форварда хозяев Михаила Мальцева. От которого шайба и запрыгнула за шиворот вратарю ЦСКА Спенсеру Мартину. Был бы кивок в сторону створа, как обычно переправляют мяч в футбольные ворота, – хоккейные судьи бы такое не засчитали. А его не было, так что 2:1 зажглись на табло по закону.

При этом если по счету первый период выиграл "Спартак", то второй с минимальным преимуществом взял ЦСКА. Правда, забита была всего одна шайба. "Армейцы" впервые в матче вышли на лед пять на четыре после удаления соперника, и раскатали шайбу так, что форвард Даниэль Спронг в падении расстрелял пустые ворота из левого угла. Да еще и нашел время подурачиться, изобразив заплыв по замерзшей глади – 2:2.

Второе большинство команда Никитина воплотить в гол уже не смогла, да еще и едва не пропустила в контратаке. Этот эпизод стал одним из главных московским хоккейным вечером: при выходе два в одного нападающему "Спартака" Лукасу Локхарду оставалось переправить шайбу в пустой створ, но для начала она полетела в штангу, а затем не пойми как не перешагнула за линию, прокатившись строго по ней.

В заключительной двадцатиминутке хозяева чуть упустили нить игры, чем воспользовался ЦСКА, забрав шайбу под контроль. Броски в сторону Дмитрия Николаева полетели один за другим, но голкипер "Спартака" дал своей команде выждать свой шанс.

И случился он уже в самой концовке, когда красно-синие схлопотали два удаления подряд. И если первое большинство улетело в молоко, то вот второе – в самое яблочко в третий раз за игру. За 40 секунд до конца заключительной двадцатиминутки партнеры поделились шайбой с Адамом Ружичкой, а тот зарядил под перекладину – 3:2. Реализация лишнего, близкая к идеальной. Отыграться гости уже не успели, и тем самым потерпели втрое поражение в дерби со "Спартаком" в сезоне.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Наставник ЦСКА Игорь Никитин на пресс-конференции прямо заявил, что "фуфловые удаления сломали всю игру".

"Как бороться с ненужными удалениями? Если бы знал, уже поборол эту ситуацию. Мозг должен быть и характер, вот и все. По-другому никак. Получили удаления в ситуациях, где соперник не заставлял нас это делать. Поэтому сами виноваты", – сказал Никитин.





Игорь Никитин главный тренер ПХК ЦСКА У нас пока не хватает мастерства в широком смысле, чтобы контролировать все аспекты игры. Сегодня мы смогли контролировать только их часть, и не сумели один из самых простых, – дисциплину.

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов во время общения с журналистами отметил, что третий период мог оказаться для его команды роковым, однако встряхнуться помогла рекламная пауза.

"Дерби есть дерби, и любая победа очень важна. Особенно с таким соперником, как ЦСКА. Третий период начал складываться не так, как хотелось, появилась нервозность пошла у некоторых игроков. Хорошо, была рекламная пауза: она чуть помогла, чтобы поговорить с ребятами", – сказал Жамнов.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" На данный момент у нас осталась одна спецпригада большинства, которая играет вместе и начинает больше понимать друг друга. Ясно, что есть моменты, где они могут выглядеть лучше. Но благодаря сегодняшнему большинству мы одержали победу.

После победы над ЦСКА красно-белые взлетели на пятую строчку, набрав 25 очков. Помог возвышению команды Жамнова и "Шанхай Дрэгонс", который в параллельной встрече разгромно уступил столичному "Динамо" 1:5. За счет этой виктории банда Алексея Кудашова вышла на седьмое место, скинув оттуда на восьмое ЦСКА.

К слову, следующий матч регулярки "армейцы" проведут 1 ноября именно против бело-голубых. У "Спартака" же впереди – курортный выезд к "Сочи", который с девятью поражениями подряд с общим счетом 15:41 находится в чудовищной форме и на последнем месте. Экзаменовать южную команду москвичи будут дважды – 2 и 4 ноября.

Следующая же серия вечного противостояния "Спартака" и ЦСКА состоится уже под конец года – 28 декабря.

