Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 23:12

Спорт
Главная / Истории /

Никитин назвал "фуфловые удаления" причиной поражения ЦСКА в матче со "Спартаком" в КХЛ

"Фуфловые удаления": как ЦСКА второй раз в сезоне проиграл "Спартаку" в КХЛ

28 октября московский "Спартак" дома победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Причем все три шайбы красно-белые провели в большинстве. Все подробности столичного дерби – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

"Спартак" и ЦСКА бились друг с другом второй раз в нынешнем сезоне КХЛ: первая серия, которая была сыграна на домашнем льду столичных "армейцев" 16 сентября, драматично закончилась победой красно-белых в серии буллитов 6:5.

Перед вторым эпизодом москвичи расположились рядом в табели о рангах Западной конференции: "Спартак" после 19 игр на шестом месте с 23-мя очками, ЦСКА по итогам идентичного количества матчей – с 22-мя на седьмом. Красно-синие под руководством Игоря Никитина шли на серии из четырех побед, выдавая пока лучший отрезок регулярки, хотя и оппоненты в лице подопечных Алексея Жамнова выглядят неплохо. В десяти последних матчах "Спартак" потерпел всего три поражения.

В первом периоде столичного дерби команды бились без середины льда, при этом красно-белые показали эталонную игру в большинстве. Получив первый же шанс на 5-й минуте, партнеры обнаружили на радарах в районе правого круга вбрасывания Нэйтана Тодда, и нападающий потревожил сетку броском в дальний верхний угол – 1:0. ЦСКА же сделал свой результативный ход на 11-й минуте, когда Прохор Полтапов выкатился на удобную позицию и закинул шайбу над левым плечом голкипера хозяев Дмитрия Николаева – 1:1.

Но получив второе большинство, "Спартак" вновь не стал раскидываться такими подарками направо и налево. Гол получился слегка курьезным: на 17-й минуте нападающий красно-белых Адам Ружичка метил в створ, но попал в клюшку соперника, а от нее шайба угодила в защитное стекло шлема форварда хозяев Михаила Мальцева. От которого шайба и запрыгнула за шиворот вратарю ЦСКА Спенсеру Мартину. Был бы кивок в сторону створа, как обычно переправляют мяч в футбольные ворота, – хоккейные судьи бы такое не засчитали. А его не было, так что 2:1 зажглись на табло по закону.

При этом если по счету первый период выиграл "Спартак", то второй с минимальным преимуществом взял ЦСКА. Правда, забита была всего одна шайба. "Армейцы" впервые в матче вышли на лед пять на четыре после удаления соперника, и раскатали шайбу так, что форвард Даниэль Спронг в падении расстрелял пустые ворота из левого угла. Да еще и нашел время подурачиться, изобразив заплыв по замерзшей глади – 2:2.

Второе большинство команда Никитина воплотить в гол уже не смогла, да еще и едва не пропустила в контратаке. Этот эпизод стал одним из главных московским хоккейным вечером: при выходе два в одного нападающему "Спартака" Лукасу Локхарду оставалось переправить шайбу в пустой створ, но для начала она полетела в штангу, а затем не пойми как не перешагнула за линию, прокатившись строго по ней.

В заключительной двадцатиминутке хозяева чуть упустили нить игры, чем воспользовался ЦСКА, забрав шайбу под контроль. Броски в сторону Дмитрия Николаева полетели один за другим, но голкипер "Спартака" дал своей команде выждать свой шанс.

И случился он уже в самой концовке, когда красно-синие схлопотали два удаления подряд. И если первое большинство улетело в молоко, то вот второе – в самое яблочко в третий раз за игру. За 40 секунд до конца заключительной двадцатиминутки партнеры поделились шайбой с Адамом Ружичкой, а тот зарядил под перекладину – 3:2. Реализация лишнего, близкая к идеальной. Отыграться гости уже не успели, и тем самым потерпели втрое поражение в дерби со "Спартаком" в сезоне.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Наставник ЦСКА Игорь Никитин на пресс-конференции прямо заявил, что "фуфловые удаления сломали всю игру".

"Как бороться с ненужными удалениями? Если бы знал, уже поборол эту ситуацию. Мозг должен быть и характер, вот и все. По-другому никак. Получили удаления в ситуациях, где соперник не заставлял нас это делать. Поэтому сами виноваты", – сказал Никитин.

У нас пока не хватает мастерства в широком смысле, чтобы контролировать все аспекты игры. Сегодня мы смогли контролировать только их часть, и не сумели один из самых простых, – дисциплину.
Игорь Никитин
главный тренер ПХК ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов во время общения с журналистами отметил, что третий период мог оказаться для его команды роковым, однако встряхнуться помогла рекламная пауза.

"Дерби есть дерби, и любая победа очень важна. Особенно с таким соперником, как ЦСКА. Третий период начал складываться не так, как хотелось, появилась нервозность пошла у некоторых игроков. Хорошо, была рекламная пауза: она чуть помогла, чтобы поговорить с ребятами", – сказал Жамнов.

На данный момент у нас осталась одна спецпригада большинства, которая играет вместе и начинает больше понимать друг друга. Ясно, что есть моменты, где они могут выглядеть лучше. Но благодаря сегодняшнему большинству мы одержали победу.
Алексей Жамнов
главный тренер ХК "Спартак"

После победы над ЦСКА красно-белые взлетели на пятую строчку, набрав 25 очков. Помог возвышению команды Жамнова и "Шанхай Дрэгонс", который в параллельной встрече разгромно уступил столичному "Динамо" 1:5. За счет этой виктории банда Алексея Кудашова вышла на седьмое место, скинув оттуда на восьмое ЦСКА.

К слову, следующий матч регулярки "армейцы" проведут 1 ноября именно против бело-голубых. У "Спартака" же впереди – курортный выезд к "Сочи", который с девятью поражениями подряд с общим счетом 15:41 находится в чудовищной форме и на последнем месте. Экзаменовать южную команду москвичи будут дважды – 2 и 4 ноября.

Следующая же серия вечного противостояния "Спартака" и ЦСКА состоится уже под конец года – 28 декабря.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика