Никитин – после поражения от "Спартака": наделали глупостей и подвели болельщиков

16 сентября московский "Спартак" на выезде переиграл столичный ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основное время закончилось со счетом 5:5, при этом по ходу встречи красно-белые уступали 2:5. О камбэке команды Алексея Жамнова расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

ЦСКА после возвращения в стан клуба главного тренера Игоря Никитина чувствовал себя вполне уверенно – три победы и лишь одно поражение в четырех матчах. При этом "армейцы" уже провели одно столичное дерби в сезоне, разгромив соседей из "Динамо" 6:2.

В отличие от красно-синих, у соперника по второму московскому противостоянию – "Спартака", проблем хоть отбавляй. Мало того, что команда Алексея Жамнова до дерби проиграла три игры подряд, так еще и прямо перед матчем с ЦСКА стало известно об отстранении одного из ведущих форвардов Ивана Морозова. По официальной версии, из-за положительной допинг-пробы, по информации ряда СМИ – речь идет о наркотиках. Если факт нарушения будет полностью доказан, дисквалификация неизбежна. А источник "Матч ТВ" и вовсе утверждает, что "карьера Морозова в России окончена", и клуб собирается расторгнуть с ним контракт на 45 миллионов рублей за сезон.

Без него "Спартак" может и потерял в атакующей мощи в долгосрочной перспективе (1 гол и 4 передачи на старте сезона говорят о многом), но в эмоциях – точно нет. Да и ЦСКА не отставал: в первом периоде жесткость в игре порой граничила с грубостью, из-за чего хоккей прерывался на выяснение отношений с помощью кулаков. Команды в итоге провели на скамейке штрафников больше половины 20-минутки.

Тем не менее, место голам тоже нашлось. Счет на 3-й минуте открыл "Спартак": при игре пять на три щелчок защитника Даниила Орлова прошил голкипера ЦСКА Спенсера Мартина. Однако уже на 6-й не слишком здорово действовали в обороне красно-белые: после выигранного вбрасывания "армеец" Кирилл Долженков выкатился из-за ворот и пробил в створ владений Дмитрия Николаева, а Денис Гурьянов шикарно реализовал добивание – 1:1.

Тренд на кучу удалений сохранился и во втором периоде, однако если в первом болельщики увидели две шайбы, то во втором – целых семь. Причем казалось, что в начале 20-минутки ЦСКА отправил соперника в нокаут.

На 22-й минуте во всей красе показал себя звездный новичок красно-синих Даниэль Спронг: когда "армейцы" были в большинстве, нидерландец подхватил шайбу в своей зоне, на скорости вошел в чужую и бросил по воротам Николаева. А затем подхватил рикошет, нарисовал дугу из-за ворот и дослал снаряд в сетку – 2:1. И практически тут же Спронг сделал дубль: теперь уже в равных составах Дмитрий Бучельников выкатил Даниэлю шайбу на пятак из-за спины вратаря, а тот точно пробил в касание – 3:1.

На 27-й минуте ЦСКА прибавил себе еще один гол – причем в меньшинстве. Команды заканчивали биться в формате три на три, и когда на лед уже должен был выйти игрок "Спартака", Павел Карнаухов пустился в сольный проход в чужую зону по правому флангу. Казалось, защитник соперника Джозеф Кин уже прижал "армейского" форварда, но тот довольно легко ушел от американца и пробил в ближний над плечом Николаева – 4:1. После такого голкипер уступил свое место сменщику Артему Загидулину.

"Спартак" довольно быстро отыграл одну шайбу усилиями Никиты Коростелева, но тут на авансцену снова вышел Спронг. ЦСКА разыгрывал очередное большинство на 33 минуте, шайба пришла Даниэлю в левый круг вбрасывания, и он оттуда завалил ее в ближний верхний угол – 5:2. После хет-трика нидерландца фанаты традиционно забросали лед своими кепками.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Однако "Спартак" не бросил клюшки и продолжил биться в кость. И сработало: под конец второй 20-минутки красно-белые точно выстрелили дуплетом. Сначала Герман Рубцов и Адам Ружичка выгрызли шайбу за воротами, чтобы выкатить ее на блюдечке под бросок Коростелеву, который оформил дубль. А затем гости получили право на очередное большинство, которое снайперским дальним выстрелом реализовал Кин – 5:4.

После такого безумия игра в третьем периоде слегка успокоилась: ЦСКА, как казалось, больше играл по счету и старался ловить "Спартак" на ошибках. Однако "армейцы" в итоге нагрешили сами. Для начала хозяева умудрились схлопотать сразу два удаления в одной смене и остались втроем против пятерых минут за восемь до конца. Но подарком судьбы "Спартак" не воспользовался. Их время пришло чуть позже: на 58-й минуте красно-белые разыграли классную комбинацию, разглядев на пятаке закатившегося туда Джозефа Кина, который броском в пустой створ оформил дубль – 5:5!

В овертайме было немало опасного, но дело все же докатилось до серии буллитов. И если у ЦСКА бросок реализовал только Николай Коваленко, то у "Спартака" точность не подвела сразу двоих – Лукаса Локхарда и Нейтана Тодда. Героическая победа гостей, которые сумели уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи 2:5.

После матча главный тренер красно-белых Алексей Жамнов сказал журналистам, что его команда проявила характер, даже когда многое на льду не получалось.





Алексей Жамнов главный тренер московского "Спартака" Не могу сказать, что у нас были пассажиры. Есть ошибки, есть над чем работать. Но хочется видеть такую команду и в дальнейшем.

Игорь Никитин в свою очередь отметил на послематчевой пресс-конференции, что его команда допустила немало ошибок. Однако, по его словам, такие игры нужны для дальнейшего роста коллектива.





Игорь Никитин главный тренер ЦСКА Наделали очень много глупостей. Нам нужно расти и понимать, как играть такие матчи. Спронг – мастер не только по меркам КХЛ, моя задача – органично вписать его в команду. В целом, матч шикарный, но мы подвели своих болельщиков. Но умному человеку такая игра пойдет только на пользу.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Пусть ЦСКА и проиграл, но все же набрал одно очко из-за перевода встречи в овертайм. Теперь у "армейцев", как и у бывшей команды Никитина ярославского "Локомотива", 7 баллов и второе место в таблице Западной конференции за счет дополнительных показателей. Выше пока лишь нижегородское "Торпедо", которое выдало идеальный старт при новом главном тренере Алексее Исакове, не проиграв ни в одном из пяти своих поединков и набрав 10 очков.

"Спартак" же благодаря победе заработал два балла в свою копилку, после чего их стало 5. Этого хватает лишь для пребывания на восьмом месте. И впереди у команды Жамнова сложнейший выезд в Екатеринбург к "Автомобилисту", который пока идет в лидерах таблицы Восточной конференции. Эта игра состоится 19 сентября.

А вот 18-го в КХЛ снова суперматч: ЦСКА дома сыграет против "Локомотива". Впервые в сезоне Никитин встретится со своей бывшей командой после неоднозначного ухода из ярославской дружины.

