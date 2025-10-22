Ларионов отказался уходить в отставку после поражения СКА от ЦСКА в КХЛ

22 октября московский ЦСКА на выезде победил СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Игоря Ларионова уступила уже в восьмой раз в последних девяти играх, однако он отказался уходить в отставку. О первом армейском дерби сезона – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

К первому в сезоне армейскому дерби СКА и ЦСКА подошли в подвале турнирной таблицы. После 16 игр команда из Санкт-Петербурга была на девятом месте с 16-ю очками, тогда как хоккеисты из Москвы после 17 матчей – на восьмом с 18-ю баллами.

И те, и другие продолжают привыкать к требованиям новых главных тренеров. И если у наставника ЦСКА Игоря Никитина в запасе была хотя бы серия из двух побед, то вот у подопечных Игоря Ларионова статистика в битвах до дерби удручающая – семь поражений в восьми встречах. Причем единственная победа – дома над "Автомобилистом" (2:1), фактически добыта за счет гола-фантома Андрея Педана, который умудрился прошить сетку с внешней стороны. Напомним, что засчитав в этой ситуации взятие ворот, принявшего такое решение арбитра пожизненно отстранили от своих обязанностей.

Однако дерби началось для СКА более чем удачно: уже на 3-й минуте "армеец" с берегов Невы Николай Голдобин умудрился пробить голкипера оппонента Дмитрия Гамзина броском с отрицательного угла. Остаток же первой 20-минутки команды провели на удивление осторожно и не на самых высоких скоростях, не создав толком ничего интересного у ворот друг друга.

А вот во втором периоде столичные красно-синие переключили передачу, за счет чего превзошли хозяев в движении и агрессии. СКА же, как показалось со стороны, к этому оказался не готов. Настолько, что за более чем полпериода не нанес ни одного броска в створ.

Зато у гостей клевать начало прямо со стартового вбрасывания. Разыграв большинство в дебюте, партнеры нашли в правом круге вбрасывания Николая Коваленко, который спокойно расстрелял дальний угол. К тому моменту второй период продвинулся в своем развитии всего на 44 секунды. А на 34-й минуте ЦСКА поразил цель уже в равных составах: форвард москвичей Даниэль Спронг, который постепенно возвращает доверие тренерского штаба после небольшой дисциплинарной паузы, набросил на ворота Егора Заврагина, а шайба предательски пролетела под ним после работы клюшкой Павла Карнаухова. Дотолкать ее за линию мог он сам, но Иван Дроздов на пятаке оказался чуть удачливее – 2:1 в пользу московских "армейцев".

При этом за пару-тройку минут до конца забил и СКА усилиями Марата Хайруллина, лучше всего сориентировавшись на пространстве перед воротами Гамзина. Но глаз-алмаз тренерского штаба Никитина разглядел, что в развитии атаки хозяева выкатили шайбу за синюю линию. Запросив видеопросмотр эпизода, 2:2 судьи закономерно откатили к прежним значениям.

В начале третьего периода, как и в предыдущих двух, все началось с быстрого гола. На сей раз обошлось не без доли курьеза: на 42-й минуте защитник ЦСКА Колби Уильямс зарядил от синей, шайба взмыла над шлемом Заврагина и залетела ему за шиворот – 3:1. При этом гости взяли с собой из второго периода все лучшее в плане движения, за счет чего СКА продолжал испытывать серьезные проблемы.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Команда профессора Ларионова едва не вернулась в игру, но тут же создала проблемы сама себе. На 50-й минуте 22-летний форвард СКА Владислав Романов забил первый для себя гол в КХЛ, изящно подправив бросок Маркуса Филлипса. Но практически тут же питерские "армейцы" остались втроем против пятерых, и на 52-й минуте Даниэль Спронг вновь расчехлил весь свой арсенал мастерства. Нидерландский форвард москвичей подкрался поближе по центру и уложил шайбу под перекладину – 4:2.

В концовке тренерский штаб СКА, само собой, снял вратаря, и буквально вжал соперника в свою зону. За 1 минуту и 15 секунд до конца петербуржцы повысили градус напряжения, раскатав шайбу до пустых с финальным броском Михаила Воробьева. Но на большее "армейцев" Петербурга не хватило: ЦСКА выиграл 4:3 и тем самым одержал третью победу подряд. А вот у СКА теперь – восемь поражений в девяти последних встречах и третье фиаско подряд.

Пока Игорь Ларионов разговаривал на пресс-конференции с журналистами, команда, по словам ее главного тренера, закрылась в раздевалке на серьезный разговор. При этом специалист отметил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

"Сложный матч, трудно найти слова. Когда ты проигрываешь в одну шайбу при плотной игре, уходишь с пустыми руками не в первый раз, хочется разобраться, в чем же корень того неуспеха. Можно ссылаться на неудачу, на что‑то еще, но надо выходить из ситуации всем вместе, чтобы перевернуть это дело. Должно быть больше позитива, на негативе далеко не уйдешь", – сказал специалист.

При этом Ларионов подчеркнул: на фоне неудачной серии в отставку он подавать не собирается.





Игорь Ларионов главный тренер ХК СКА Для меня, человека, который прошел большую карьеру, принять такое решение – самое простое, как бросить корабль. Но знаю, что любой коллектив, любой человек проходит определенные трудности, которые необходимо преодолеть, найти в себе силы, козыри в рукаве, чтобы поправить ситуацию. Вопрос об отставке не возникал. Всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Это не в моем характере. Я буду бороться до конца. Верю в ребят, в команду, что можно все исправить.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин назвал матч против СКА непростым в плане эмоций, однако его команда правильно отреагировала на пропущенные голы. Этот фактор дал возможность москвичам остаться в деле, убежден главный тренер гостей.

При этом Никитин отметил, что происходящее в турнирной таблице прямо сейчас его не особо удивляет.





Игорь Никитин главный тренер ПХК ЦСКА Мне скоро 53 года, поэтому удивляться чему‑то глупо. Нужно правильно оценивать, использовать как мотивацию, пищу для размышлений. Никогда не смотрел в таблицу, даже когда находился вверху. Восьмерка – неприемлемо для ЦСКА, но все должно быть последовательно.

Благодаря успеху в Санкт-Петербурге ЦСКА обошел столичное "Динамо" в таблице, забравшись с 20-ю очками на седьмое место. Однако у бело-голубых до столичного дерби со "Спартаком", которое состоится 23 октября, на две игры меньше.

СКА же продолжает оставаться близко ко дну турнирной таблицы. Следующая игра на исправление ситуации – вновь домашняя, 24 октября против аутсайдера Западной конференции "Сочи".

