24 октября, 06:00

Город

"Новости дня": капитальный ремонт провели в библиотеке № 137 в Бирюлеве Восточном

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 октября

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

"Утро": скорость ветра составит 5–8 м/с 24 октября в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 24 октября

Веранды столичных заведений открыты, несмотря на дождливую погоду

287 детей родились в Москве 23 октября

Жители и гости столицы смогут посетить выставку "Выпуск'25" в парке "Зарядье"

Умный прием в поликлиниках избавил почти 350 тысяч москвичей от лишних визитов к врачу

Проходка тоннеля между станциями метро "Новомосковская" и "Сосенки" началась в Москве

Послушать классическую музыку, научиться играть в шахматы и даже вступить в клуб краеведов возможно в библиотеке № 137 столичного района Бирюлево Восточное. После капитального ремонта она превратилась в современное пространство для чтения, обучения и общения.

В стенах библиотеки хранится почти 30 тысяч книг. На полках найдется литература на любой вкус. Особое внимание уделяется краеведению, поэтому посетители могут познакомиться в том числе с изданиями об истории Москвы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

