"Новости дня": капитальный ремонт провели в библиотеке № 137 в Бирюлеве Восточном

Послушать классическую музыку, научиться играть в шахматы и даже вступить в клуб краеведов возможно в библиотеке № 137 столичного района Бирюлево Восточное. После капитального ремонта она превратилась в современное пространство для чтения, обучения и общения.

В стенах библиотеки хранится почти 30 тысяч книг. На полках найдется литература на любой вкус. Особое внимание уделяется краеведению, поэтому посетители могут познакомиться в том числе с изданиями об истории Москвы.

