Рестораторы в столице могут бессрочно сохранять летние веранды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С зимнего сезона 2025–2026 годов владельцы летних веранд в Москве смогут не убирать конструкции даже в холодное время года, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"Это позволит предпринимателям ежегодно экономить до 3 миллионов рублей расходов на монтаж, демонтаж и хранение в расчете на одну конструкцию. Соответствующее изменение внесено в постановление правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП", – уточнил депарамент.

В ведомстве подчеркнули, что сохранить можно будет не все конструкции. Речь идет о сезонных кафе при стационарных ресторанах и кафе, чьи сооружения не мешают работе городской уборочной техники. Веранды, размещенные в уведомительном порядке и включенные в городскую схему, под действие новых правил не подпадают.

Владельцы, которые примут решение оставить веранду на зиму, будут обязаны обеспечивать ее безопасность, отметили в департаменте. Регулярно очищать от снега и наледи, а также поддерживать чистоту на прилегающей территории в радиусе пяти метров.

"В последние десятилетия летние веранды стали визитной карточкой Москвы. Сегодня в городскую схему размещения включено свыше 5 тысяч сезонных кафе. Традиционно сезон работы летних веранд начинается 1 апреля", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что впервые такая мера была опробована в режиме эксперимента в зимний сезон 2022–2023 годов. Тогда возможность сохранить веранды использовали 276 предпринимателей. С сезона-2025–2026 такая возможность будет действовать бессрочно.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве упростили процедуру установки летних веранд. Теперь для их размещения не требуется предварительное согласование проекта, если они не оснащены специальным оборудованием.