31 октября, 18:00

Общество

"Новости дня": москвичам станет доступна первая отечественная вакцина от ВПЧ

Москвичам станет доступна первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека. Промышленное производство уже началось, планируется выпускать не менее 600 тысяч доз ежегодно.

Препарат защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ, который является основной причиной рака шейки матки. Уже в следующем году вакцинацию планируют включить в Национальный календарь профилактических прививок, что позволит делать прививки бесплатно по полису ОМС.

Подробнее – в программе "Новости дня".

