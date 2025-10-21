21 октября, 19:56Происшествия
20 человек эвакуировались из бизнес-центра на Новоданиловской набережной после возгорания
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 20 человек эвакуировались из бизнес-центра на Новоданиловской набережной после возгорания на пятом этаже здания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главного управления МЧС России по столице.
По данным ведомства, по прибытии пожарно-спасательных подразделений стало известно, что причина пожара – короткое замыкание в потолочном пространстве. Возгорание площадью 2 квадратных метра произошло в одном из помещений 11-этажного административного здания.
В МЧС отметили, что возгорание было устранено системой пожаротушения. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на Белорусском вокзале в Москве произошло задымление под платформой № 5, с которой МЦД-1 следуют в сторону Лобни. Пожарные оперативно ликвидировали случившееся, пострадавших в результате инцидента нет.
