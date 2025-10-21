Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 20 человек эвакуировались из бизнес-центра на Новоданиловской набережной после возгорания на пятом этаже здания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главного управления МЧС России по столице.

По данным ведомства, по прибытии пожарно-спасательных подразделений стало известно, что причина пожара – короткое замыкание в потолочном пространстве. Возгорание площадью 2 квадратных метра произошло в одном из помещений 11-этажного административного здания.

В МЧС отметили, что возгорание было устранено системой пожаротушения. Пострадавших нет.

