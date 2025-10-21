Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 19:56

Происшествия

20 человек эвакуировались из бизнес-центра на Новоданиловской набережной после возгорания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 20 человек эвакуировались из бизнес-центра на Новоданиловской набережной после возгорания на пятом этаже здания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главного управления МЧС России по столице.

По данным ведомства, по прибытии пожарно-спасательных подразделений стало известно, что причина пожара – короткое замыкание в потолочном пространстве. Возгорание площадью 2 квадратных метра произошло в одном из помещений 11-этажного административного здания.

В МЧС отметили, что возгорание было устранено системой пожаротушения. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Белорусском вокзале в Москве произошло задымление под платформой № 5, с которой МЦД-1 следуют в сторону Лобни. Пожарные оперативно ликвидировали случившееся, пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика