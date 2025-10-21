Взрывы и пожары произошли на двух крупных НПЗ в Румынии и Венгрии

Фото: телеграм-канал "Осташко! Важное"

В Румынии и Венгрии за сутки произошли взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) с российской нефтью, передает РБК.

Днем 20 октября в румынском городе Плоешть на НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", произошел взрыв. В результате ЧП пострадал один человек. Причиной стало скопление газов в смотровом колодце трубопровода на фоне утечки.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело из-за несоблюдения мер по охране труда и технике безопасности. При этом в пресс-службе завода "Петротел-Лукойл" заявили, что ведется расследование ЧП. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет.

Кроме того, в ночь на 21 октября, на заводе MOL в Венгрии произошел пожар. Премьер-министр страны Виктор Орбан обсудил данный инцидент с руководством MOL и министром внутренних дел Шандором Пинтером.

По данным Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL получают сырье через южную ветвь трубопровода "Дружба".

Сам нефтепровод "Дружба" был атакован в ночь на 18 августа, что привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось 20 августа.

22 августа произошла очередная атака. СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по трубопроводу "Дружба" возобновились 28 августа.