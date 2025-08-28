В Словакии заявили о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба"

Фото: РИА Новости/Егор Еремов

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" возобновились после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), пост которой цитирует телеканал "360".

Политик выразила надежду на стабильную работу и отсутствие дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру.

Информацию о возобновлении поставок также подтвердили в пресс-службе венгерской компании MOL, сообщало агентство Reuters.

Украина атаковала нефтепровод "Дружба" в ночь на 18 августа. В связи с этим были приостановлены поставки продукции.

Венгрия расценила этот шаг как попытку втянуть себя в боевые действия. Однако в МИД страны подчеркнули, что Будапешт не поддастся внешнему влиянию. Возобновить поставки по "Дружбе" удалось 20 августа.

Однако 22-го числа произошла очередная атака. После этого СМИ сообщили, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

