Сийярто заявил, что Украина не могла атаковать нефтепровод "Дружба" без санкции ЕС

Фото: AP Photo/Sven Kaestner, File

Украина не могла атаковать нефтепровод "Дружба" без соответствующей санкции Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы "Борцовский час".

Глава МИД Венгрии отметил, что ему "очень сложно представить", что вопрос ударов по нефтепроводу не возник между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами.

"Зеленский и фон дер Ляйен, Зеленский и европейские лидеры постоянно вместе, они постоянно общаются, они заполняют различные социальные сети информацией о том, сколько раз они общались в тот или иной день. Я считаю нереалистичным, чтобы этот вопрос не возник между ними", – подчеркнул венгерский министр.

Сийярто напомнил, что ЕК в начале 2025 года давала письменные гарантии, согласно которым обязывалась защищать критическую для энергоснабжения ЕС инфраструктуру от атак со стороны стран, не входящих в сообщество. Однако после трех украинских обстрелов "Дружбы" в течение короткого времени ЕК "не проронила ни слова", заметил глава МИД Венгрии.

"После этого, думаю, очень трудно поверить, что между фон дер Ляйен, некоторыми европейскими лидерами и Зеленским не было никакой координации в отношении атаки на нефтепровод "Дружба", – заключил Сийярто.

Нефтепровод "Дружба" Украина атаковала в ночь на 18 августа. В связи с этим были приостановлены поставки продукции.

Венгрия расценила этот шаг как попытку втянуть себя в боевые действия. Однако в МИД страны подчеркнули, что Будапешт не поддастся внешнему влиянию. Возобновить поставки по "Дружбе" удалось 20 августа.

Однако 22-го числа произошла очередная атака. После этого СМИ сообщили, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.