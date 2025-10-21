Пожар площадью 12 тысяч "квадратов" возник на складе в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Астраханской области"

Склад пластиковых труб загорелся в Астраханской области на площади 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в 02:45 по московскому времени. В данный момент пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидацию возгорания.

Всего для борьбы с огнем задействованы около 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС. В 06:00 по московскому времени к месту возгорания был направлен пожарный поезд.

В ведомстве отметили, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри помещения.

