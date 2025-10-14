Форма поиска по сайту

14 октября, 06:59

Происшествия

Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

36-летняя женщина и ее 3-летний сын погибли во время пожара в частном доме в селе Арейское Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.

Спасателям удалось вытащить из огня 2-летнюю девочку. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщение о пожаре поступило от соседей. Во время происшествия отец семейства находился не дома.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее пожар произошел в офисе на севере Москвы. Возгорание началось на 7-м этаже здания в Бумажном проезде. До прибытия спасателей из помещений самостоятельно эвакуировались около 30 человек.

происшествияпожаррегионы

