В Москве пройдет более 400 мероприятий ко Дню народного единства

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 09:15

Общество

В Москве подготовили масштабную программу мероприятий ко Дню народного единства. В течение трех праздничных дней на различных площадках столицы пройдут более 400 событий, включая концерты, фестивали и выставки. Особые программы подготовили на ВДНХ, в кинопарке "Москино" и столичных парках.

В праздничные дни улицы города с тарифной парковкой будут бесплатными 3 и 4 ноября. Центры госуслуг "Мои документы" и поликлиники перейдут на специальный график работы. Банки также будут работать по измененному расписанию, а дворцы бракосочетания проведут торжественные церемонии в сокращенном формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоДарья ЕрмаковаПолина Гура

