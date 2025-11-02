В Москве пройдет более 400 мероприятий ко Дню народного единства

В Москве подготовили масштабную программу мероприятий ко Дню народного единства. В течение трех праздничных дней на различных площадках столицы пройдут более 400 событий, включая концерты, фестивали и выставки. Особые программы подготовили на ВДНХ, в кинопарке "Москино" и столичных парках.

В праздничные дни улицы города с тарифной парковкой будут бесплатными 3 и 4 ноября. Центры госуслуг "Мои документы" и поликлиники перейдут на специальный график работы. Банки также будут работать по измененному расписанию, а дворцы бракосочетания проведут торжественные церемонии в сокращенном формате.

