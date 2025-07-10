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10 июля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили ввести строгий контроль за расходованием алиментов

"Вопрос спорный": в России предложили ввести строгий контроль за расходованием алиментов

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В России предложили ввести строгий контроль за расходованием алиментов. С такой инициативой выступила общественная организация "Отцы рядом". Там уверены, что многие матери используют средства не на детей, а на личные нужды.

Должны ли отцы следить за тем, куда уходят их деньги? Стоит ли требовать отчетности от женщин, воспитывающих детей в одиночку?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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