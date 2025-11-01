Туман с видимостью до 200–700 метров опустится на столицу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 20:00 1 ноября до 10:00 2 ноября ожидается туман, из-за которого видимость на дорогах ухудшится до 200–700 метров. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

В связи с этим водителей призвали быть аккуратнее на дорогах. Кроме того, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств. Помимо этого, столичный главк МЧС России посоветовал избегать резких маневров.

"Берегите себя и своих близких. При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

В связи с ожидаемым туманом Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы, 1 ноября, до 09:00 воскресенья, 2-го числа.