График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 10:46

Общество

Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за тумана. Об этом сообщается на сайте госучреждения.

Предупреждение будет актуально с 21:00 субботы, 1 ноября, до 09:00 воскресенья, 2-го числа, как в Москве, так и в Подмосковье.

Небольшой дождь и облачная погода ожидаются в столичном регионе 1-го числа. Столбики термометров поднимутся до отметки в 5–7 градусов в городе, а в области не превысят 8 градусов.

Аналогичный прогноз синоптики дали и на праздничные выходные, 2–4 ноября. При этом с 3-го числа ожидается небольшое повышение температуры до 10 градусов с последующим ростом до 11 на следующий день.

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 80% 1 ноября

обществопогодагород

