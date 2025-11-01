Небольшой дождь ожидается в столице 1 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшой дождь ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 1 ноября, сообщает Гидрометцентр России.

Будет облачная погода, а температура воздуха в столице составит от 5 до 7 градусов. В Московской области ожидается от 3 до 8 градусов. Скорость северного ветра – 4–9 метров в секунду.

По словам синоптиков, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что 2–4 ноября в Москве прогнозируется облачная и местами дождливая погода. Например, в воскресенье будет небольшой дождь, а температура составит 5–7 градусов. В понедельник также ожидаются осадки, а воздух прогреется до 5–10 градусов.

