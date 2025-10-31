Ведро дождевой воды на квадратный метр выпало в столице 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведро дождевой воды на квадратный метр выпало в Москве за пятницу, 31 октября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров дождя, на Балчуге и в Бутове – по 10 миллиметров при месячной норме осадков 70 миллиметров.

В Московской области больше всего воды выпало в Михайловском, Серпухове и Кашире – 12 миллиметров, а в Наро-Фоминске и Мелихове – 13 миллиметров.

Дождь накрыл Москву утром 31 октября. Неблагоприятные погодные условия связаны с пришедшим в столичный регион циклоном "Лотар", который двигался с северо-запада.

Столичное управление МЧС рекомендовало горожанам надевать непромокаемую куртку с капюшоном, обувь с рифленой подошвой и использовать зонт или дождевик. Также пешеходов призвали быть внимательными при переходе через дорогу, поскольку дождь ухудшает видимость для водителей.

Дожди прогнозируются в городе и с 1 по 4 ноября. При этом значительных изменений в температуре не ожидается, однако небольшое повышение до 10–11 градусов начнется с 3-го числа.