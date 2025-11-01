Кинопоказы и лекции пройдут в Москве в рамках фестиваля "Народы России"

В Москве стартовал международный фестиваль "Народы России". В рамках мероприятия на различных площадках организована деловая программа, включающая встречи, экскурсии и дискуссии. Также запланированы кинопоказы и лекции, а в национальном центре "Россия" подготовили специальную фотовыставку.

Как сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов, фестиваль проводится по указанию президента России и включает несколько форумов. Кроме того, в рамках фестиваля состоится Большой этнографический диктант с тестом из 30 вопросов о культуре народов России.б

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.