Мошенники стали обманывать россиян под видом тепловой организации

Период отопительного сезона стал основой для новых мошеннических схем. Злоумышленники начали обзванивать россиян, представляясь сотрудниками тепловой организации. Они уверяют в необходимости перезаключить договор на поставку тепловой энергии.

Потребителя просят назвать паспортные и другие персональные данные. Завладев информацией, аферисты получают доступ к кредитной истории жертвы, информации о работе, а также личному кабинету на "Госуслугах".

