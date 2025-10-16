Форма поиска по сайту

16 октября, 18:54

Безопасность

В МГЮА объяснили появление кинологов в вузе профилактическим мероприятием

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина (МГЮА) прошло плановое профилактическое мероприятие с участием кинологической службы и представителей управления безопасности, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе вуза.

В СМИ 16 октября появилась информация, что в учреждении были замечены сотрудники с собаками.

"Данное мероприятие проводилось в соответствии с требованиями законодательства и без ущерба образовательному процессу", – пояснили в пресс-службе вуза.

Также там подчеркнули, что обеспечение безопасности обучающихся, работников и преподавателей является важным приоритетом.

Ранее в несколько музеев Санкт-Петербурга поступили анонимные угрозы о нахождении внутри них опасных предметов. В связи с этим была организована эвакуация посетителей и сотрудников культурных учреждений. В спасательной операции задействовали экипажи вневедомственной охраны Росгвардии.

"Московский патруль": москвичам рассказали об уходе за служебными собаками Росгвардии

