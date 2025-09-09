Росгвардия сообщила об эвакуации нескольких музеев в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"

В несколько музеев Санкт-Петербурга поступили анонимные угрозы о нахождении внутри них опасных предметов. Об этом сообщает МК со ссылкой на публикацию пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу.

Согласно данным ведомства, соответствующие сведения поступили днем 9 сентября в Эрмитаж, Всероссийский музей А. С. Пушкина, расположенный на набережной Мойки, Музей Фаберже и мемориальный музей-лицей.

В связи с этим была организована эвакуация посетителей и сотрудников культурных учреждений. В спасательной операции задействовали экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, которые в том числе отвечают за обеспечение безопасности граждан.

В начале этого года в Эрмитаже уже проводилась эвакуация посетителей из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности. К проверке были привлечены силы музейной безопасности и Росгвардии. Кроме того, для охраны правопорядка на месте были задействованы два патрульных экипажа.

До этого сообщения о минировании поступали в две школы в подмосковной Истре. В связи с этим была организована массовая эвакуация обучающихся 12 из 17 школ. Сотрудники полиции и кинологи обследовали учебные учреждения на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств.

