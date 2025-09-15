Сергунина: мероприятия "Друг, спасатель, защитник" прошли более чем в 70 районах столицы

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

Серия мероприятий "Друг, спасатель, защитник" завершилась на площадках проекта "Питомцы в Москве". Показательные выступления служебных собак, лекции, мастер-классы, соревнования и консультации ветеринаров проходили с 24 мая по 14 сентября в более чем 70 районах столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В этом сезоне программа объединила больше 30 тысяч человек. Участники узнали об особенностях разных пород и попрактиковались в дрессировке. К соревнованиям присоединились владельцы собак и их любимцы из девяти регионов нашей страны", – рассказала Сергунина.

Самым масштабным мероприятием стал второй открытый чемпионат Российской кинологической федерации по аджилити (преодолению полосы препятствий на скорость. – Прим. ред.). За звание лучших боролись представители Москвы, Ярославской, Тверской, Нижегородской, Вологодской и других областей.

В рамках программы "Собака – друг на службе Отечеству" зрители посмотрели выступления сотрудников и их подопечных из МВД, ФТС и Росгвардии.

Помимо показательных выступлений, в этом году впервые прошли семейно-спортивные праздники "Хвостатые старты", где на разных площадках проводились мастер-классы по созданию игрушек и поводков для собак, консультации кинологов, а еще эстафеты, квесты, конкурсы.

Ранее сообщалось, что лайка Мосик стала талисманом проекта "Питомцы в Москве". В голосовании проекта "Активный гражданин", где выбирали талисман, приняли участие свыше 209 тысяч человек.

В результате горожане признали лайку Мосик символом движения и надежным проводником по маршрутам города. Второе место занял Бублик, которого создала Анастасия Михайлова, а третье – Умка, автором эскиза которого является Анна Галкина.