19 октября, 09:30

Безопасность

Мошенники стали обманывать россиян под видом службы доставки цветов

Мошенники стали обманывать россиян под видом службы доставки цветов. Они выманивают коды из СМС, получают доступ к личным кабинетам и пытаются оформить кредиты на имя жертвы.

Так чуть не пострадала москвичка Татьяна. Курьер якобы выехал к ней с доставкой, но для получения была необходима идентификация. После этого она поменяли все пароли. Забрать персональные данные аферисты не успели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

