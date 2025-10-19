Мошенники стали обманывать россиян под видом службы доставки цветов. Они выманивают коды из СМС, получают доступ к личным кабинетам и пытаются оформить кредиты на имя жертвы.

Так чуть не пострадала москвичка Татьяна. Курьер якобы выехал к ней с доставкой, но для получения была необходима идентификация. После этого она поменяли все пароли. Забрать персональные данные аферисты не успели.

