Семью из Москвы могут выселить из квартиры из-за подделанных прошлым хозяином документов

Семью с детьми из Москвы могут выселить из их трехкомнатной квартиры. Они купили недвижимость 6 лет назад, сделали ремонт и выплатили ипотеку, однако вместо выписки из Росреестра получили иск с требованием освободить квартиру. Договор купли-продажи хотят аннулировать.

Как выяснилось, прошлый владелец приобрел жилье у мошенника, подделавшего документы. На него завели уголовное дело, и суд признал все сделки недействительными.

