Сильный туман опустится на Москву в ночь на 8 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана начнет действовать в Московском регионе с 21:00 вторника, 7 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Действие предупреждения продлится до 09:00 среды, 8-го числа. Как уточнили метеорологи, ухудшение видимости ожидается до 200–700 метров.

Туман способствует превышению климатической нормы температуры на 1–2 градуса, рассказывал ранее синоптик Михаил Леус. В связи с этим днем 7 октября в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, а в области будет варьироваться между 9 и 14 градусами.

При этом ночью температура будет колебаться в пределах 8–10 градусов, а днем в среду поднимется до 12–14.

О том, что текущая неделя в мегаполисе будет сопровождаться высоким температурным фоном, указывала также синоптик Татьяна Позднякова. Однако, по ее словам, жителей ожидают небольшие дожди. Тем не менее сумма осадков за всю неделю составит не более 5 миллиметров.