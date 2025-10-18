Форма поиска по сайту

18 октября, 08:30

Происшествия

Московская школьница передела мошенникам более 1 млн рублей

Московская школьница передела мошенникам более одного миллиона рублей. Девочка была дома одна, когда ей позвонили злоумышленники.

Аферисты сообщили ей о доставке и попросили назвать код из СМС. Дальше с подростком вышли на связь якобы "представители силовых структур". Они стали угрожать уголовным делом и требовать включить видеосвязь. Девочка испугалась и передала все сбережения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоДмитрий Козачинский

