18 октября, 08:30
Московская школьница передела мошенникам более 1 млн рублей
Московская школьница передела мошенникам более одного миллиона рублей. Девочка была дома одна, когда ей позвонили злоумышленники.
Аферисты сообщили ей о доставке и попросили назвать код из СМС. Дальше с подростком вышли на связь якобы "представители силовых структур". Они стали угрожать уголовным делом и требовать включить видеосвязь. Девочка испугалась и передала все сбережения.
