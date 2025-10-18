Мосгорсуд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников

Мосгорсуд перенес заседание по делу о квартире, которую пожилая москвичка продала под влиянием мошенников. Это уже третье переносимое слушание. На этот раз суд назначил новую дату через несколько месяцев.

История началась в сентябре 2022 года, когда преподавательница Нино Цитлидзе купила двушку на Менжинской улице у пенсионерки Натальи Ивановой за 9 миллионов рублей. Однако вскоре выяснилось, что Иванову ввели в заблуждение злоумышленники, представившиеся сотрудниками ФСБ. Пенсионерка подала иск о признании сделки недействительной.

