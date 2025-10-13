Форма поиска по сайту

13 октября, 22:15

Шоу-бизнес

Мама Блиновской заявила о проблемах со здоровьем у внучки из-за разлуки

Мама блогера Елены Блиновской Нина Останина заявила, что у ее пятилетней внучки Авроры из-за стресса от разлуки с матерью обострились врожденные проблемы с сердцем.

Мосгорсуд 13 октября сократил срок заключения Блиновской с 5 лет до 4,5 года. Она уже отбыла около 3 лет под домашним арестом и в СИЗО и, по оценкам адвокатов, может выйти на свободу в ближайшее время. Ее четверо детей находятся под опекой бабушек и дедушек, а муж – в зоне СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоКристина ШашковаЕкатерина Кузнеченкова

