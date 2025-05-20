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Новости

20 мая, 18:15

Происшествия

Новости регионов: уголовное дело возбудили после массового отравления шаурмой в Егорьевске

Новости регионов: уголовное дело возбудили после массового отравления шаурмой в Егорьевске

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Уголовное дело возбудили в Егорьевске после массового отравления людей шаурмой. По последним данным, пострадали 17 человек, в том числе 7 детей. Как сообщили в Минздраве Подмосковья, в больнице находятся 2 взрослых и 4 ребенка. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Идет эпидемиологическое расследование.

В Анапе перекрывают выезды к морю. Это необходимо, чтобы машины не мешали очистке пляжей от остатков мазута. Выезжать на береговую линию может только спецтехника, в том числе транспорт МЧС России, который задействован в работах. В местах несанкционированных выездов делают рвы и ставят бетонные блоки, а также сооружают валы из песка, которые при необходимости можно будет быстро убрать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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