В России стартовал проект по борьбе с пьянством за рулем

В России дан старт масштабному проекту по борьбе с пьянством за рулем "Твоя мера – ноль промилле". Дополнительные меры, призванные предупредить вождение в нетрезвом состоянии, обсудили в Общественной палате.

Несмотря на снижение статистики, проблема остается острой. Решать ее планируют на стадии обучения будущих водителей путем внедрения дополнительных материалов в программу автошкол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.