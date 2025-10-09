Форма поиска по сайту

09 октября, 07:30

В России стартовал проект по борьбе с пьянством за рулем

В России дан старт масштабному проекту по борьбе с пьянством за рулем "Твоя мера – ноль промилле". Дополнительные меры, призванные предупредить вождение в нетрезвом состоянии, обсудили в Общественной палате.

Несмотря на снижение статистики, проблема остается острой. Решать ее планируют на стадии обучения будущих водителей путем внедрения дополнительных материалов в программу автошкол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

