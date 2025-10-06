Московская "Система-112" приняла более 5,5 млн вызовов с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единая служба экстренной помощи "Система-112" в Москве с начала года приняла более 5,5 миллиона вызовов, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы", – цитирует его телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

2,7 миллиона звонков потребовали оповещения экстренных служб, остальные вызовы носили справочный характер.

Ежедневно в столичной службе дежурят до 125 специалистов, оператор проводит консультацию менее чем за 1,5 минуты и при необходимости направляет на место экстренные службы.

Отмечается, что к ней подключены все операторы сотовой связи, можно также отправлять СМС-сообщения на номер 112. Обрабатываются и сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Ранее Сергей Собянин объявил о начале работы двух новых подразделений пожарных и спасателей в Москве. В районе Северном возвели здание для отряда № 210 и оснастили его мощной техникой. Обучаться сотрудники будут на скалодроме и огневой полосе препятствий. А в здании для отряда № 4 в районе Вороново в ТиНАО теперь есть снегоходы и квадроциклы.

