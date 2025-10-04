Как устроена работа социальных координаторов в Москве

Социальные координаторы уже четыре года работают во всех городских клинических больницах общего профиля для детей и взрослых и помогают пациентам в решении различных немедицинских вопросов. Как отметил в своем блоге Сергей Собянин, за это время специалисты помогли решить 400 тысяч вопросов 175 тысяч пациентов и их родственников. Старший социальный координатор Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева Ксения Ефимкина рассказала о том, как устроена их работа, с какими вопросами они чаще всего сталкиваются и чем могут помочь.



Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

– Ксения, расскажите, как вы пришли в профессию социального координатора в больницах? Где на нее учат?

– С детства мечтала помогать людям. Поэтому, когда пришло время выбирать, куда пойти учиться, не раздумывала и поступила в Московский колледж социальных профессий, он же Колледж добрых дел. Пока училась, подруги, которые выпустились из колледжа раньше меня, много интересного рассказывали о социальной службе в больницах. "Заразившись" их энтузиазмом, решила, что тоже хочу быть социальным координатором. Опытные коллеги стали для меня наставниками, помогли освоиться в профессии. В этом проекте я нашла дело со смыслом и уже больше года помогаю москвичам, которые попали в больницу, и их родственникам.

– Что входит в обязанности социального координатора? Как можно обратиться к вам за помощью?

– Каждое утро социальных координаторов начинается с обхода пациентов: задаем вопросы, узнаем, не нужна ли какая-то помощь, знают ли их родные о госпитализации, приедет ли кто-то встречать при выписке. Особое внимание при таких обходах уделяется пациентам старше 65 лет. Иногда бывает, что человек одинок и ему может понадобиться помощь социального работника на дому или он оставил все вещи дома и теперь не может связаться с семьей. Поэтому при необходимости помогаем пациентам прямо в больнице или привлекаем для решения вопроса учреждения и ведомства города.

Иногда о некоторых горожанах, которые оказались в сложной ситуации, нам сообщают врачи. Например, в случаях, если маломобильного человека никто не навещает, у пациента проблемы с памятью или ему некуда идти после выписки. Также к нам могут обратиться и сами пациенты, никому не отказываем и стараемся помочь в любой ситуации. Достаточно просто сообщить об этом лечащему врачу, и социальные координаторы тут же придут.

– В чем нуждаются люди в больнице кроме лечения и прогулок?

– Наверное, самый частый запрос – связаться с родственниками, если пациенты попадают в больницу экстренно или без телефона. Недавно в практике был такой случай. Пожилая женщина была госпитализирована, телефон остался дома. Она очень переживала, что дочь не знает, что случилось, и наверняка ее ищет. Мы успокоили москвичку, попросили продиктовать номер дочери и, созвонившись с девушкой, рассказали, что с мамой все в порядке и где она находится. Девушка привезла маме все необходимые вещи и, конечно же, телефон.

Бывают случаи, когда видим эмоционально подавленного человека и, если наши беседы не помогают, приглашаем к нему психолога. Также помогаем вызвать такси или найти специальную машину для поездки домой, если пациентам сложно это сделать самостоятельно.



Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

– Вы общаетесь с родственниками пациентов? Как проходит диалог?

– Общение с родственниками – большая часть нашей работы. Сообщаем о том, что их близкий попал в больницу. Иногда в прямом смысле слова находим родственников, если пациент не знает их контакты или забывает имена. Бывают ситуации, когда нужно поддержать и самих родственников в новых обстоятельствах, например, если близкий теряет мобильность, помогаем в выписке, даем направление на обучение профессиональной заботе на дому.

Наше участие, а порой и просто доброе слово, успокаивают и дарят людям силы и веру в лучшее.

– В вашей работе больше позитивных или негативных моментов?

– Работа приносит много радости. Да, видим трудности, переживания и разные состояния пациентов и их близких. Но, помогая им, испытываю большое удовлетворение. Помню, в больнице проходил лечение мужчина, который с трудом самостоятельно передвигался. Когда пришло время выписываться, его некому было встретить и сопроводить: единственная дочь жила в другом городе, у нее двое маленьких детей, поэтому приехать и встретить отца она не могла. Мы организовали для мужчины сопровождение домой и временную поддержку социального работника.

Реальная помощь, которую оказываем, и слова благодарности мотивируют работать дальше.

– Как строится общение социальных координаторов с медицинским персоналом?

– Врачи заботятся о здоровье, а социальные координаторы – о качестве жизни человека, в том числе за пределами больницы. Взаимное уважение и забота о пациенте – наши общие ориентиры. Мы – одна команда, которая работает на благо людей и действует вместе в интересах москвичей.

– Как изменились больницы с приходом в них социальных координаторов?

– Сложно представить, что раньше врачам приходилось отвлекаться на вызов такси или переговоры с родственниками о выписке, ведь их главное дело – спасать человеческие жизни, когда каждая минута на счету. Сегодня социальная служба в больницах снимает с медиков всю непрофильную нагрузку – теперь врачи могут сосредоточиться только на лечении пациентов.

В этом разделении есть порядок и спокойствие для всех. Рада, что в больницах появилась служба, которая дарит заботу и пациентам, и врачам.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва стала первым городом в России, который создал службу соцкоординаторов в больницах. Столица делится успешным опытом с коллегами из других регионов страны. Региональные эксперты внимательно изучают московскую модель, в результате чего в разных субъектах РФ появляются собственные форматы такой поддержки.

