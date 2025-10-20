Россиянам рассказали о схеме мошенничества с объявлениями о смерти соседей

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники расклеивают в подъездах многоквартирных домов объявления о смерти одного из соседей с просьбой помочь собрать деньги на похороны. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По словам эксперта, в данном случае злоумышленники играют на чувствах людей и желании помочь. Чаще всего объявления написаны достаточно простым языком от руки, что вызывает доверие. Они содержат имена, подробности и реквизиты для перевода денег.

"Банковские реквизиты обычно оформляются на подставные лица с минимальной идентификацией, что значительно затрудняет последующий розыск преступников", – объяснил он.

Силаев отметил, что под влиянием эмоций человек часто не проверяет информацию и совершает необдуманные поступки, так как критическое мышление в подобных ситуациях снижается. Однако не стоит переводить деньги сразу. Для начала лучше обратиться в управляющую компанию или к другим соседям, чтобы узнать контакты родственников человека, чье имя указано в объявлении.

"Настоящие похороны никогда не организуются за счет сбора средств через объявления в подъезде", – предупредил специалист.

Он добавил, что существуют схемы обмана в мессенджерах и соцсетях, которые строятся по тому же принципу. Там также пишут о смерти знакомых, но вместо реквизитов могут прислать файл с фотографией, который на самом деле является вредоносной программой. Силаев призвал не открывать подозрительные файлы, даже если их прислали родственники.

При обнаружении мошеннических действий эксперт посоветовал подать заявление в полицию лично или через портал "Госуслуги". При установке подозрительного файла на телефон необходимо проверить его при помощи антивируса, а после сменить все пароли от важных сервисов.

Ранее Силаев рассказывал об афере с установкой шлагбаума во дворе многоквартирного дома. Телефонные мошенники представляются сотрудниками управляющей компании и предлагают бесплатно оформить магнитный ключ. Для его активации они просят продиктовать код из СМС. На самом деле таким образом злоумышленники пытаются войти в банковское приложение жертвы.

