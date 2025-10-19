Москвич потерял рекордные 450 млн рублей из-за кибермошенничества

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Житель Москвы потерял 450 миллионов рублей из-за кибермошенничества. Это стало рекордной суммой ущерба в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ по столице Антон Кононенко.

Как он отметил, за последние несколько лет мошеннические схемы стали совершаться за 1 миллион рублей и выше. Однако до этого МВД расследовало аналогичные ситуации с ущербом на 15–50 тысяч рублей. В настоящее время 80% дел относятся к категориям "тяжких" и "особо тяжких", начинающимся от 250 тысяч рублей, указал Кононенко.

По его словам, значительная часть кибермошенничества в Москве совершается украинскими хакерами. Представитель МВД заметил, что особенную активность проявляют call-центры в Днепропетровской и Одесской областях.

Ранее Минцифры России разработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В частности, доступ к аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников можно будет вернуть с помощью биометрических данных, через приложение или сайт банка, национальный мессенджер или МФЦ.

Кроме того, на "Госуслугах" будет создана единая платформа согласий, позволяющая пользователям просматривать все ранее предоставленные разрешения на обработку персональных данных. Также Минцифры планирует улучшить взаимодействие между банками и операторами связи через автоматизированную систему обмена данными в рамках ГИС "Антифрод".

