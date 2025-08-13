Прокуроры Москвы предъявили иски о телефонном мошенничестве на 1 млрд руб

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Прокуроры Москвы с начала года предъявили в интересах пострадавших от телефонного мошенничества граждан 1,3 тысячи исков более чем на 1 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В столичной прокуратуре уточнили, что 1 222 иска были поданы в суд для взыскания средств с дропперов. Общий размер исковых требований по данным заявлениям составил 869,5 миллиона рублей.

Кроме того, прокуратура направила 126 исков для оспаривания заключенных под влиянием мошенников сделок, в том числе по продаже квартир, кредитных договоров и многого другого. Общий размер исковых требований по данным заявлениям составил 162,9 миллиона рублей.

Прокурор Москвы Максим Жук на заседании коллегии ведомства потребовал не ослаблять контроль в этой области, а также добиваться выполнения всех следственных действий, которые позволят установить злоумышленников и привлечь их к уголовной ответственности.

В следующем году в России запустят систему противодействия дистанционным мошенничествам. На платформе будут присутствовать фамилии и номера счетов, используемые злоумышленниками.

Кроме того, в рамках подписанного Владимиром Путиным закона о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества в стране сформируют базу голосов злоумышленников, введут обязательную маркировку звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

