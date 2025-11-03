Около 120 семей переехали в новый ЖК в Чечерском проезде по программе реновации

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

По программе реновации около 120 семей переехали в новый жилой комплекс в Чечерском проезде на юго-западе столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, квартиры выполнены с готовой улучшенной отделкой. Всего в районе Южное Бутово планируется расселить 18 домов. Там новые квартиры получат свыше 2 тысяч москвичей. Для того, чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

